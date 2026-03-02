Skipr

Ziekenhuizen MST en ZGT willen één digitaal ziekenhuis voor Twente

,

De twee Twentse ziekenhuizen Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) willen samen een digitaal ziekenhuis oprichten. Ook willen ze gezamenlijk een academie voor innovatie en een focuskliniek opzetten, blijkt uit een recent koersdocument.

Na een eerder ambitiedocument en contourendocument komt met het opstellen van een koersdocument het samenwerkingsplan tussen beide Twentse organisaties weer een stap dichterbij. Het schetst waar de samenwerking toe moet leiden om de uitdagingen in Twente het hoofd te bieden. De regio vergrijst sneller dan het landelijk gemiddelde, staat in het document. Zonder ingrijpen is er in 2050 een tekort tussen de vijfhonderd en ruim duizend volledige banen voor zorgprofessionals. “Als we niet in actie komen is er een serieus risico dat we de sterke ziekenhuiszorg in Twente in de toekomst niet kunnen behouden”, onderstrepen de ziekenhuizen de urgentie. Tegelijkertijd tekenen ze aan dat ze moeten werken binnen “een beperkt financieel kader”.

Digitaal ziekenhuis

In het koersdocument staan drie plannen. Het eerste is de opzet van één digitaal ziekenhuis voor de regio. Die moet zorg op afstand voor patiënten toegankelijk maken “met één patiëntbeleving voor elke Twentenaar”. Details ontbreken in het document, maar duidelijk is wel dat er een gedeeld ICT-servicecenter moet komen om de ICT-standaardiseren gezamenlijk te beheren. Voor de verdere uitwerking willen de ziekenhuizen samen met zorgverzekeraar Menzis profiteren van ervaringen en ontwikkelingen in de rest van het land.

Academie en focuskliniek

Het tweede concrete idee waar MST en ZGT koers naar zetten, is een gezamenlijke academie. Die moet zorgen voor innovatie, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Het derde en laatste voornemen is de opzet van een focuskliniek in Hengelo. “In deze focuskliniek zorgen we voor optimale benutting van de capaciteit door efficiënte planning én optimaliseren we de zorgprocessen, bijvoorbeeld met digitalisering”, valt in het koersdocument te lezen.

De ziekenhuizen gaan de plannen komende tijd nader uitwerken, waar nodig is samenspraak met partnerziekenhuizen Saxenburgh en Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Dat moet een concept samenwerkingsplan en vervolgens een definitief samenwerkingsplan opleveren.

