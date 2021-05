Ziekenhuizen ontwikkelen samen app voor IBD-patiënten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), OLVG en Franciscus Gasthuis & Vlietland lanceren vandaag, op Wereld IBD dag, gezamenlijk een thuismeet app voor patiënten met Inflammatory Bowel Disease (IBD). “Een op maat gemaakte versie van de ‘Luscii thuismeet app’ moet patiënten meer regie over hun ziekteverloop geven, het aantal ziekenhuisbezoeken verminderen en zorgverleners in staat stellen de juiste zorg op het juiste moment te bieden”, schrijft JBZ in een online bericht.

IBD

Maag- Darm- Leverartsen Tessa Römkens (JBZ), Rachel West (Franciscus), Jeroen Jansen (OLVG) en hun behandelteam werkten nauw samen om de app precies zo in te richten dat het aansluit op de bestaande IBD-behandeling. IBD is een chronische darmziekte waar ruim 90.000 Nederlanders mee kampen.

Gevalideerde vragenlijst

Via de thuismeet app beantwoorden patiënten regelmatig een gevalideerde vragenlijst over het beloop van hun ziekte en ontvangen zij handvatten en tips om hun leefstijl aan te passen. Ook kan de patiënt via de app laagdrempelig contacthebben met het IBD behandelteam in het ziekenhuis. Daarnaast meten patiënten thuis of er ontstekingseiwitten aan te tonen zijn in de ontlasting. Ook deze uitslag kan digitaal worden doorgegeven. Het voorkomt onnodig ziekenhuisbezoek of kan juist het contact met behandelteam bespoedigen. Na drie maanden zal er een evaluatie van het gebruik van de app met patiënten plaatsvinden. Na een test- en onderzoeksperiode is het de bedoeling dat het digitale zorgpad ook beschikbaar komt voor andere ziekenhuizen.

Samen

Jelle Homans van Luscii is betrokken bij het technische gedeelte van de ontwikkeling van de app. Homans: “Dat op maat gemaakte apps en ervaringen onderling gedeeld worden, is inmiddels vrij gebruikelijk. Maar dat drie topklinische ziekenhuizen samen een digitaal zorgpad ontwikkelen, is weer een mooie nieuwe stap.”