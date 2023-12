Ziekenhuizen Oost-Nederland bundelen oncologische zorg in ‘ONZ netwerk’

Vier ziekenhuizen in Oost-Nederland bundelen hun oncologische zorg in het ‘ONZ netwerk’. Het gaat om Medisch Spectrum Twente (in Enschede/Oldenzaal), Saxenburgh (in Hardenberg), Streekziekenhuis Koningin Beatrix (in Winterswijk) en ZGT (in Hengelo/Almelo).

Samen vormen de vier ziekenhuizen het regionaal oncologienetwerk ‘ONZ netwerk’. ONZ staat voor Oncologische Zorg en voor ‘dichtbij’ en ‘onze samenwerking’.

ONZ netwerk

ONZ netwerk is op 30 maart 2023 bestuurlijk opgericht door de vier ziekenhuizen MST, Saxenburgh, SKB en ZGT. Het netwerk is opgericht omdat het aantal patiënten met kanker toeneemt en de diagnostiek, behandeling en nazorg voor deze patiënten ingewikkelder worden. Daarnaast worden er landelijk steeds hogere kwaliteitseisen en volumenormen gesteld. De ziekenhuizen binnen ONZ netwerk stemmen behandeltrajecten nog intensiever af om specialistische ziekenhuiszorg in de regio te verbeteren en toegankelijk te houden. Ook werken de ziekenhuizen samen op het gebied van onderzoek, onderwijs en innovatie.

Voorlopig verandert er voor de patiënten nog niets. De ziekenhuizen stemmen binnen ONZ netwerk en met omliggende netwerken de behandeltrajecten per kankersoort af voor de hele regio. Zo willen ze de beste oncologische zorg beschikbaar houden in de regio.

Netwerken oncologische zorg

Netwerkvorming in de oncologische zorg is onvermijdelijk, zei Hans Nijman een jaar geleden in een interview met Zorgvisie. Nijman is door het Zorginstituut aangesteld als kwartiermaker om een plan van aanpak te maken voor de verdere ontwikkeling van netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker.

Oncologienetwerk in Oost-Nederland

Onlangs maakten andere ziekenhuizen bekend dat ze een oncologienetwerk in Oost-Nederland hebben opgericht. Daarbij gaat het om ziekenhuizen die wat zuidelijker in Oost-Nederland liggen: Bernhoven, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc, Radiotherapiegroep en het ARTZ Oncologisch netwerk (Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei).