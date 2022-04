Ziekenhuizen sturen meer medicijnen en hulpmiddelen naar Oekraïne

De Oekraïense ziekenhuizen hebben gebrek aan vrijwel alles. “De nood is heel hoog”, vertelt De Wit, die tevens bestuursvoorzitter is van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Zo’n twaalf ziekenhuizen in Oekraïne geven op lijsten door welke middelen ze het hardst nodig hebben.

Volle vrachtwagen

Zodra alles is verzameld, wordt de vracht in een grote vrachtwagen geladen. “Die wordt tot de nok toe gevuld”, zegt de ziekenhuisbestuurder. Oekraïense chauffeurs brengen de spullen naar Lviv, in het relatief rustige westen. “Het ziekenhuis daar regelt de verdere verspreiding.”

Medicijnen en hulpmiddelen

De transporten vanuit Nederland bevatten bijvoorbeeld medicijnen als insuline, antibiotica en middelen die helpen tegen een te hoge bloeddruk. Onder de hulpmiddelen die de Oekraïense ziekenhuizen nodig hebben, zijn verder onder meer handschoenen, verbandgaas, rolstoelen, krukken en tourniquets. Die zijn nodig om bloedingen te stoppen en dus onontbeerlijk in oorlogsgebied.

Samenwerking

De ziekenhuizen werken voor het verstrekken van medicijnen samen met de IDA Foundation. Die organisatie helpt normaal ontwikkelingslanden aan medicatie. De medicijnen zijn niet van de ziekenhuizen zelf afkomstig, want zij mogen die van de wet niet delen met andere landen. IDA mag dat wel, want de stichting heeft een exportvergunning. De ziekenhuizen zorgen op hun beurt voor medische hulpmiddelen én ze betalen voor de medicijnen. Samen hebben ze daar inmiddels enkele tonnen voor uitgetrokken.

Oekraïense collega’s helpen

De initiatiefnemers zijn blij dat ze hun Oekraïense collega’s op deze manier kunnen helpen. De Wit: “In alle ellende kun je mensen hier toch blij mee maken.” (ANP)