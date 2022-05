Ziekteverzuim blijft hoog in ziekenhuizen

Het ziekteverzuim blijft hoog in de ziekenhuizen ondanks het dalende aantal coronabesmettingen, meldt het AD op basis van een rondgang. Hierdoor worden OK’s noodgedwongen niet gebruikt terwijl de wachtlijsten nog lang zijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis geeft aan dat “meer dan 10 procent” van het personeel ziek thuis is. Ed van der Ham van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda constateert dat het personeel “extra moet werken”, omdat veel collega’s ziek zijn. “We komen daardoor helemaal niet toe aan het wegwerken van de wachtlijsten”, aldus Van der Ham. Het Zuyderland Medisch Centrum (Sittard-Geleen en Heerlen) heeft sinds januari “drie tot acht” operatiekamers minder in gebruik.

Personeelsuitval

Vooral na de laatste golf coronabesmettingen is de personeelsuitval binnen de zorg omhoog geschoten. Begin dit jaar bleek dat op sommige ziekenhuisafdelingen tot een vijfde van het personeel was uitgevallen. Medewerkers moesten thuis blijven door besmettingen of konden door ziekte simpelweg niet aan de slag. Volgens de NZa staan er nog 100.000 tot 120.000 patiënten op de wachtlijst. (Skipr/ANP)