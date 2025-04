Ziekteverzuim stijgt in eerste kwartaal

Het verzuimpercentage in de zorgsector is in het eerste kwartaal gestegen naar 8,8. Dit is hoger dan de percentages van de eerste kwartalen van de voorgaande twee jaar, die respectievelijk 8,76 en 8,53 bedroegen.

De stijging van het verzuimpercentage is voornamelijk te wijten aan een griepgolf die duidelijk zichtbaar is in het kortdurende verzuim (tot veertien dagen), blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Vernet.

Daarnaast is het langdurige verzuim (drie maanden tot een jaar), na een daling vorig jaar, weer even hoog als twee jaar geleden. Het extra langdurige verzuim van langer dan een jaar neemt ook toe.

Karlein Bijlsma, directeur bedrijfsvoering Vernet a.i.: “De cijfers tonen aan dat we nog steeds te maken hebben met aanzienlijke verzuimuitdagingen. Het is essentieel dat zorgorganisaties blijven investeren in preventieve maatregelen en ondersteuning van hun medewerkers.”