Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ziekteverzuim thuiszorg tikt bijna 10 procent aan

,

De verzuimcijfers in de thuiszorg over 2025 gaan in sommige kwartalen richting de tien procent. Dat betekent dat bijna een op de tien thuiszorgmedewerkers ziek thuis zit.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS, die zijn gepubliceerd in AZW StatLine. Uit deze cijfers blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de verschillende branches in de zorg. De hoogste verzuimpercentages zijn te zien in de thuiszorg, waar het verzuim in het eerste kwartaal van 2025 uitkomt op 9,9 procent. Het laatste kwartaal van 2025 was het verzuim 9,4 procent. Hetzelfde kwartaal een jaar eerder was dat 9 procent. Over heel 2025 ligt het verzuim in de thuiszorg en bij verpleging en verzorging op 9,2 procent.   

In de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg ligt het verzuim ook hoog op 8,5 procent en 8,2 procent.

Lager verzuim bij huisartsen en ziekenhuizen

In andere branches van de zorg ligt het verzuim een stuk lager. Bij huisartsen en gezondheidscentra, universitair medische centra en ziekenhuizen ligt het verzuim rond de 6 procent. 

Het gemiddelde ziekteverzuim over alle sectoren in Nederland was in het laatste kwartaal van vorig jaar 5,6 procent.

Reageer op dit artikel
  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties