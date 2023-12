Ziekteverzuim ziekenhuizen bijna procent gedaald in 2023

In de gezondheids- en welzijnszorg is het ziekteverzuim het derde kwartaal gedaald; van 7,1 procent in 2022, naar 6,7 procent in 2023. De grootste afname in verzuim was in ziekenhuizen (van 6,3 procent naar 5,6 procent), blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ). .

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg was het verzuimpercentage in de verpleging, verzorging en thuiszorg nog altijd het hoogste (8,1 procent). Dat is iets lager dan in 2022 (8,3 procent).

Ggz

In de gehandicaptenzorg is het ziekteverzuim gedaald van 7,7 procent naar 7,3 procent. Binnen de ggz daalde het verzuim maar mondjesmaat van 6,8 procent naar 6,7 procent. Bij de umc’s zijn is het ziekteverzuim nog het laagst van de zorg met 5,4 procent.

Hoog verzuim in zorg

Vergeleken met heel Nederland is het ziekteverzuim in de zorg relatief hoog. Het gemiddelde van alle sectoren is 4,8 procent in 2023. Vooral in de financiële dienstverlening (3,1 procent), specialistische zakelijke diensten (3,6 procent) en horeca (3,6 procent) is het verzuim vee lager.