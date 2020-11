Zilveren Kruis en Icare sluiten meerjarencontract

In de meerjarenafspraak staan de uitkomsten van de geleverde zorg voorop, aldus Zilveren Kruis en Icare. Ook is er aandacht voor preventie en de organisatie van zorg met regionale zorgaanbieders. Met als gezamenlijke ambitie om de beweging van de juiste zorg op de juiste plek verder te brengen.

Eigen omgeving

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis: “We zetten ons al lange tijd in om voor onze verzekerden zorg veilig thuis mogelijk te maken. In de eigen, vertrouwde omgeving met hun naasten om zich heen. Hier sluit de wijkgerichte zorg van Icare heel goed bij aan. Waarbij, als het nodig is, snel kan worden opgeschaald naar specialistische zorg.”

Bovendien wijst Gerrits erop dat Icare de omgeving van de patiënt betrekt bij de zorg: “Hierdoor ervaren zij een betere kwaliteit van leven. Zo laten we de zorg steeds meer aansluiten bij de patiënt, in plaats van andersom.”

Implementeren

Op basis van de uitkomsten van de geleverde zorg krijgt Icare de ruimte om digitale zorg en de benodigde hulpmiddelen continu te inventariseren, implementeren en evalueren om de wijkverpleging te verbeteren.

Dennis van Achthoven, directeur Bedrijfsvoering Icare: “Wij werken vanuit de visie ‘Thuis, tenzij…’. Dit betekent bijvoorbeeld dat ouderen met onze ondersteuning zo lang mogelijk veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Maar ook dat we steeds zoeken naar mogelijkheden om de meer specialistische zorg thuis te kunnen geven.”

Immunotherapie

Voorbeeld is het project in Harderwijk, waar verpleegkundigen van Icare oncologische patiënten thuis immunotherapie geven. Van Achthoven: “Dit project doen we samen met het St. Jansdal ziekenhuis. We zijn blij dat we van Zilveren Kruis het vertrouwen krijgen om vanuit onze visie verder te bouwen aan de juiste zorg op de juiste plek.”

Naast zorg heeft het meerjarencontract aandacht voor preventie. Vanuit de Gezonde Wijkaanpak is er op wijkniveau aandacht voor de gezondheid van de inwoners. Met een betere verbinding tussen zorg en welzijn waardoor gezondheidsproblemen beter in beeld komen, aldus beide partijen.