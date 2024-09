Zilveren Kruis tegen werkgevers: ‘Zet gezondheid op één’

1. Zorg dat iedereen meetelt, ongeacht leeftijd, sekse, herkomst, handicap, kleur of religie.

2. Zorg voor een fysiek en sociaal veilige werkomgeving.

3. Geef aandacht aan mentaal welzijn en het voorkomen/verminderen van stress.

4. Houd rekening met medewerkers die (mantel-) zorgtaken hebben.

5. Help medewerkers bij het voorkomen of oplossen van schulden.

6. Biedt tijdens het werk gelegenheid om te bewegen.

7. Zorg voor gezonde en alcoholvrije keuzes tijdens maaltijden en bijeenkomsten.

8. Sta roken niet toe in bedrijfsruimten en op het bedrijventerrein.

De komende maanden gaat Zilveren Kruis (verder) met werkgevers in gesprek om werkend Nederland structureel gezonder te maken. Fijneman: “Werkgevers kunnen een cruciale rol vervullen. Fijn voor de medewerker, maar óók voor de werkgever. Want gezonde medewerkers betekent minder verzuim.”

Fijneman: “Bovendien presteren gezonde werknemer beter en blijven ze langer bij de organisatie. Dat is belangrijk in deze krappe arbeidsmarkt. Het draagt ook bij aan het verminderen van de druk op de gezondheidszorg. Immers, als je gezond(er) leeft maak je minder, of zelfs geen, gebruik van zorg.”