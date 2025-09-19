Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zilveren Kruis vraagt politiek om financiële ruimte voor samenwerking zorgdomeinen

,

Zilveren Kruis vraagt de politiek om 2 procent vrije financiële ruimte voor domeinoverstijgende samenwerking. Dat doet de zorgverzekeraar in een eigen verkiezingspaper, waarin nog meer voorstellen staan voor de gezondheidszorg.

“Om een goede verbinding te maken tussen de inzet van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren vragen we de politiek om een regelvrije financiële ruimte (van 2%) in de Zvw en Wlz”, zo is te lezen in de verkiezingspaper van Zilveren Kruis. “Daarmee kunnen zorgverzekeraars en zorgkantoren investeren in nietpatiëntgebonden activiteiten die nodig zijn voor goede samenwerking in de ouderenzorg, ggz en preventie.”

Andere voorstellen van de zorgverzekeraar gaan onder meer over het tackelen van vergrijzingsproblematiek buiten de formele zorg, mentale gezondheid, digitale zorg en het terugdringen van ongecontracteerde zorg.

Reageer op dit artikel
Meer over:PolitiekZorgverzekeraar

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:38 Zilveren Kruis vraagt politiek om financiële ruimte voor samenwerking zorgdomeinen
9:25 Schoof blijft tegen ophalen gewonde of zieke Gazaanse kinderen
17 sep 2025 Rekenkamer: EU pakt medicijntekorten niet effectief genoeg aan
16 sep 2025 Zorgveld over miljoenennota: koers houden met AZWA
12 sep 2025 Miljoenennota: 150 miljoen die voor ouderenzorg was bestemd wordt anders besteed

Reader Interactions

Reacties