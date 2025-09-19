Zilveren Kruis vraagt politiek om financiële ruimte voor samenwerking zorgdomeinen

Zilveren Kruis vraagt de politiek om 2 procent vrije financiële ruimte voor domeinoverstijgende samenwerking. Dat doet de zorgverzekeraar in een eigen verkiezingspaper , waarin nog meer voorstellen staan voor de gezondheidszorg.

“Om een goede verbinding te maken tussen de inzet van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren vragen we de politiek om een regelvrije financiële ruimte (van 2%) in de Zvw en Wlz”, zo is te lezen in de verkiezingspaper van Zilveren Kruis. “Daarmee kunnen zorgverzekeraars en zorgkantoren investeren in nietpatiëntgebonden activiteiten die nodig zijn voor goede samenwerking in de ouderenzorg, ggz en preventie.”

Andere voorstellen van de zorgverzekeraar gaan onder meer over het tackelen van vergrijzingsproblematiek buiten de formele zorg, mentale gezondheid, digitale zorg en het terugdringen van ongecontracteerde zorg.