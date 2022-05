Zinnige Zorg Award wordt Samen Voorop Awards, genomineerden bekend

De prijs is in het leven geroepen door zorgverzekeraar VGZ en stond eerder bekend als de Zinnige Zorg Award. Dit jaar kan het Nederlandse publiek tussen 23 mei en 12 juni stemmen op kandidaten in een aantal categorieën. Zo wordt een top vijf bepaald. Een jury kiest hieruit de winnaars. De jury bestaat dit jaar uit Cas Ceulen, chief health officer Coöperatie VGZ, Mariet Bolluijt, manager communicatie Patiëntenfederatie Nederland, Jeroen de Wilde, manager director LUMC en winnaar Zinnige Zorg Award 2021 met de IkHerstelapp en Arian van Hoof, lid van de Ledenraad van Coöperatie VGZ.

Toekomstbestendige zorg

Cas Ceulen, chief health officer bij Coöperatie VGZ, is blij met de nominaties: “Ook dit jaar zien we onder de inzenders prachtige, slimme en vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg. Met deze award vragen we meer landelijke aandacht voor deze initiatieven en zetten de indieners ervan graag in het zonnetje. Samen met onze partners, zoals zorgverleners, gemeenten en onze leden, brengen we toekomstbestendige zorg en gezonder leven zo een stapje dichterbij.”

De genomineerden van de Samen Voorop Awards maken kans op een financiële bijdrage om hun initiatief verder uit te breiden. De winnaar van iedere categorie ontvangt een cheque ter waarde van 10 duizend euro. In de categorie Zinnige Zorg dingen de deelnemers ook mee naar een tweede en derde prijs van respectievelijk vijfduizend en 2500 euro.

De uitreiking vindt plaats op dinsdag 14 juni op het hoofdkantoor van Coöperatie VGZ in Arnhem.