ZKN: ‘Personeel lenen aan ziekenhuizen voor coronazorg is inefficiënt’

Dat heeft ZKN woensdag in een brief geschreven aan de NZa. “Klinieken voelen de verantwoordelijkheid om – gezamenlijk met andere aanbieders van zorg en op basis van de sterkten van al deze partijen – de op ons afkomende zorgvraag zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Analyse van de inzet van door klinieken uitgeleende verpleegkundigen leert ons dat de productiviteit naar niveaus ver onder de vijftig procent daalt.”

Slechte match

Dat komt volgens de ZKN omdat het personeel van haar leden niet daadwerkelijk werd ingezet, problemen had bij het inwerken of dat er een “slechte match was van taken en ervaring”. ZKN vindt dat de reguliere zorg het beste af is als de zelfstandige klinieken gewoon door blijven functioneren.

ZKN: “Door hun efficiënte wijze van organiseren behandelen klinieken binnen de belangrijkste specialismen – oogheelkunde, orthopedie, dermatologie, cardiologie en chirurgie – relatief grote aantallen patiënten. Rekening houdend met seizoensinvloeden zijn dat nu ongeveer 110.000 patiënten per maand.” De laatste weken is het aantal patiënten 10 à 20 procent gestegen.

Doorverwijzingen

De brancheorganisatie wijst erop dat dat komt omdat nu veel patiënten uit eigen beweging kiezen voor een kliniek. Ook verwijzen meer huisartsen naar deze centra door. Soms raden ziekenhuizen hun patiënten een zelfstandige kliniek aan als ze zich genoodzaakt voelen om een behandeling – door de gestegen zorg voor coronapatiënten – uit te stellen.

“Het is een begrijpelijke vraag dat de ziekenhuizen vragen ons personeel uit te lenen”, zei ZKN-directeur Paulette Timmerman donderdag in het NOS Radio 1 Journaal. “In de eerste golf hebben we dat gedaan omdat er schaarste was aan apparatuur en hulpmiddelen, waardoor we personeel konden uitlenen.”