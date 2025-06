ZN steunt Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg

ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg: “De afspraken die we in het HLO maken zijn cruciaal om ouderen, nu en in de toekomst, toegang te blijven geven tot de noodzakelijke ondersteuning en zorg en het verwachte arbeidsmarkttekort te verkleinen. De urgentie is groot.”

Hij wijst erop dat de ouderenzorg onder druk staat, omdat er meer ouderen komen en minder personeel. Het uitgangspunt van het HLO is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven, met toegang tot ondersteuning en zorg wanneer nodig. “Dit akkoord is een goede basis voor verdere uitwerking”, aldus de zorgverzekeraars.

ZN ziet als basis van het HLO ‘zorg op maat’ in de Wlz. Dat houdt rekening met de individuele situatie van de cliënt inclusief zijn of haar sociale omgeving. Verblijf is niet meer een vanzelfsprekend onderdeel van de aanspraak op zorg vanuit de Wlz.