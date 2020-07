ZN: welzijnscoach soms beter dan medicijnen

Patiënten met mentale problemen in deze coronatijd hebben soms meer baat bij een welzijnscoach dan met medicatie, zegt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

“In plaats van medicijnen voor te schrijven, kan de huisarts in bepaalde situaties deze patiënten doorverwijzen naar een welzijnscoach. Dit wordt Welzijn op Recept genoemd. Voor zorgprofessionals, sociaal werkers en beleidsmedewerkers bij gemeenten, zijn daarover nu een infographic en Q&A beschikbaar.”

Toename klachten

De uitbraak van het coronavirus en de daarop volgende lockdown hebben volgens ZN invloed op de mentale gezondheid van veel Nederlanders: “Verschillende onderzoeken laten zien dat er een toename is van psychosociale en psychische klachten bij mensen. Dit leidt tot meer bezoeken aan de huisarts.”

De infographic en Q&A zijn bedoeld voor degenen die werken met Welzijn op Recept of die ermee aan de slag willen. Ook partijen als regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en), gemeenten en zorgverzekeraars krijgen via de infographic inzicht in de manier van werken binnen het medisch en sociaal domein en hoe zij samenwerking kunnen stimuleren.

Welzijn op Recept is een gezamenlijk initiatief van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept, Sociaal Werk Nederland, Zorgbelang Gelderland, InEen, VNG, ministerie van VWS en ZN.