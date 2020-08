ZN wil terug naar ‘vriendschappelijke competitie’

Competitie is de motor achter doelmatigheid, betaalbaarheid en innovatie in de zorg. Om die reden dient marktwerking, die gedurende de coronacrisis op veel plekken is verruild voor samenwerking, in ere te worden hersteld. Dat betoogt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de bewindslieden van VWS.

“De afgelopen jaren zijn we er in geslaagd om de groei van de zorgkosten iets af te remmen, onder andere door meer in te zetten op gepast gebruik, doelmatigheid en transformatieafspraken met zorgaanbieders”, schrijft ZN-voorzitter Dirk Jan van den Berg. “De competitie tussen zorgverzekeraars was hier een belangrijke drijfveer voor. Zorgverzekeraars onderstrepen dat deze prikkel een belangrijk onderdeel is en moet blijven van ons stelsel.”

Niet geschikt

Het pleidooi voor marktwerking maakt deel uit van een terugblik op de coronacrisis. Gedurende deze crisis is onderlinge concurrentie op veel plaatsen vervangen door nauwe samenwerking. Toch biedt dit geen oplossing voor de toekomst, aldus ZN: “Het voelt wellicht veilig om bepaalde onderdelen van de crisisstructuur vast te houden, maar zorgverzekeraars achten een crisisstructuur niet geschikt als structurele inrichtingsbasis voor de “besturing” van de zorg.”

Beste boven brengen

De opmerkingen van ZN kunnen niet los worden gezien van de gedachtenvorming binnen het kabinet over de toekomst van het zorgstelsel. Minister Hugo de Jonge heeft bij herhaling laten weten kritisch te staan tegenover marktwerking en concurrentie in de zorg. Inperking is wat VGZ-bestuurder en ZN-bestuurslid Ab Klink een heilloze weg. “We hebben de afgelopen jaren de kosten in de hand gehouden omdat er een vriendschappelijke competitie is tussen verzekeraars en zorginstellingen”, aldus Klink op 4 augustus op Radio 1. “Als de minister zegt: er moet meer samen gewerkt worden dan zou onze boodschap zijn: juist door vriendschappelijke competitie krijg je ook meer samenwerking. Wij kunnen bijvoorbeeld tegen ggz-aanbieders zeggen: als jullie de wachtlijsten samen wegwerken, krijg je een beter contract. Degene die daar niet aan meedoet krijgt niet dat betere contract. Die competitie willen we graag houden, want die brengt het beste naar boven bij iedereen.”

Verstandig

Klink denkt dat de soep straks niet zo heet wordt opgediend als de commentaren van de minister doen vermoeden. “Er zitten veel verstandige mensen in Den Haag. Die zullen hooguit hier en daar wat regels aanpassen. Ze zullen dat mechanisme waarbij we aanbieders die beter presteren betere contracten geven, eerder willen versterken dan ontmantelen.”

Premieverhoging

In de brief spreken de zorgverzekeraars de verwachting uit dat de kosten voor de continuïteitsbijdrage op zo’n 5 miljard euro uit zullen komen. Volgens ZN is het voorbarig hieruit af te leiden dat de zorgpremie extra gaat stijgen. “Er is nog geen zicht op de totale kosten. Ook omdat niemand weet of er nog een nieuwe grote uitbraak van het virus plaats zal vinden, blijft het lastig de premie voor het komende jaar te voorspellen. De inzet is wel duidelijk: net als andere jaren willen zorgverzekeraars in het belang van de verzekerden de premiestijging zo beperkt mogelijk houden.”

Gapend gat

Voor de vijf miljard euro continuïteitsbijdrage vallen de zorgverzekeraars terug op premiegelden, die vorig jaar zijn opgehaald. Het betalen voor “niet geleverde zorg” is volgens ZN in gegeven door “de sterke wens om dit goed werkende zorgstelsel te behouden”. “De premiebetaler heeft er alle belang bij dat ziekenhuizen en ggz-instellingen niet door de benen gaan en er een gapend gat in het zorgaanbod ontstaat”, aldus Klink op Radio 1.

Noodzakelijke transformatie

De zorgverzekeraars stippen in hun brief ook enkele belangrijke bouwstenen aan voor een toekomstbestendige zorg. Hierbij draait het wat ZN betreft om gepast gebruik, digitalisering van zorgaanbod en nieuwe bekostigingsafspraken. ZN roept het kabinet op om nu door te pakken met vernieuwing en innovatie: “Deze drie ontwikkelingen haken sterk op elkaar in en kunnen in samenhang zorgen voor een versnelling van de noodzakelijke transformatie.”