Zoekbalken op websites van ziekenhuizen scoren zwaar onvoldoende

Pandosearch, een bedrijf dat zelf zoekfuncties ontwikkelt en verkoopt, bekeek de websites van 72 ziekenhuizen. Gemiddeld scoren de onderzochte ziekenhuizen een 2,1 op een schaal van 5. Bij een score van 3 spreken de deskundigen van een voldoende. Slechts een derde van de zoekbalken komt daar aan, waarvan een deel volgens Pandosearch “met de hakken over de sloot”.

Onderzochte functies

De zoekfuncties zijn beoordeeld op vijf onderdelen: relevantie van de zoekresultaten, spellingscorrectie, real-time zoekresultaten (waarbij trefwoorden automatisch worden aangevuld), suggesties en het filteren van de resultaten.

Spellingscorrectie negatieve uitschieter

Opvallende uitkomst is dat ruim driekwart (76 procent) van de websites geen deugdelijke spellingscorrectie heeft. Wie dan per ongeluk zoekt op bijvoorbeeld het trefwoord nuerologie in plaats van neurologie, krijgt geen zoekresultaten of belandt zelfs bij urologie. Een slechte zaak, stellen de deskundigen. Het is van groot belang dat patiënten de juiste informatie krijgen en bij complexe medische termen is een spelfout snel gemaakt.



‘Uitkomst onder de maat’

Ook op andere gebieden rammelen de zoekfuncties. “De gemiddelde score van 2,1 is onder de maat voor websites waarbij de informatietoegankelijkheid zo cruciaal is”, staat in het verslag van Pandosearch. “Deze uitkomst is opvallend, omdat veel websites van ziekenhuizen professioneel zijn opgezet en doorgaans goed worden onderhouden.”