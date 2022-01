Zo’n 1,1 miljoen mensen stapten over naar andere zorgverzekeraar

Interessant voor u

Nieuws Minister Kuipers houdt vast aan concentratie kinderhartchirurgie Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) houdt vast aan het plan van zijn voorganger om de kinderhartchirurgie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam te concentreren. Dat voorstel leidde tot verzet in Groningen. Lees verder

Nieuws Helft volwassen Nederlanders heeft boosterprik gehad Bijna 6,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben inmiddels een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Dat is 45,2 procent van alle volwassenen. Een week geleden stond de teller op 4,6 miljoen boosterprikken, oftewel 32 procent. Lees verder

Nieuws Deel zorgbeleid coalitie te vaag voor CPB om door te rekenen Enkele belangrijke maatregelen die in het regeerakkoord van D66, VVD en ChristenUnie worden genomen om de zorguitgaven te verlagen zijn onvoldoende uitgewerkt, oordeelt het Centraal Planbureau (CPB). Het gaat om vier maatregelen die structureel 3 miljard euro moeten besparen op de zorguitgaven, maar het planbureau vraagt zich af hoe de maatregelen er eigenlijk uit gaan zien. Lees verder

Nieuws 1 op 88 Nederlanders had afgelopen week positieve test Nog nooit zijn er zo veel mensen positief getest op het coronavirus als in de afgelopen zeven dagen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 201.536 positieve tests. Voor het eerst sinds de epidemie bijna twee jaar geleden begon, komt dat aantal boven de 200.000 uit. Omgerekend kreeg 1 op elke 88 Nederlanders in de afgelopen week te horen dat het virus is vastgesteld. Lees verder