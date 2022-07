ZonMw-subsidie voor dosering chemotherapie bij baby’s

Dat meldt het Prinses Máxima Centrum op 26 juli. “Met de uitkomsten van deze studie verwachten we baby’s met leukemie succesvoller te kunnen behandelen”, zegt ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Meta Diekstra van het centrum voor kinderoncologie. In het onderzoeksproject, onder leiding van professor Alwin Huitema, werken verschillende specialisaties samen.

Groei

Ieder jaar wordt bij drie tot vier baby’s acute lymfatische leukemie (ALL) vastgesteld. De kindjes worden behandeld met chemo, maar de ziekte komt vaak weer terug. De baby’s hebben een minimale kans op genezing. Onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden is dan ook hard nodig, aldus het Prinses Máxima Centrum. In tegenstelling tot baby’s reageren oudere kinderen wel op chemotherapie. Het ziekenhuis wil op zoek naar de juiste dosering bij groei in het eerste levensjaar. De onderzoekers willen dat bekijken bij de middelen dexamethason, daunorubicine, vincristine en methotrexaat.