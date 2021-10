Zonnepark Ommelander Ziekenhuis past niet in visie gemeente

Het zonnepark van Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) is niet mogelijk in de huidige visie van de Groningse gemeente Oldambt. Het gemeentebestuur van het Groningse Oldambt wil voor maximaal 100 hectare aan zonneparken in de gemeente, terwijl het beoogde zonnepark van ZOG en ontwikkelaar Powerfield 256 hectare zou worden.

Ook past het ziekenhuis planologisch niet in de plannen van de Groningse gemeente. Wethouder Jurri Nieboer benadrukt tegen Zorgvisie dat de gemeenteraad uiteindelijk nog kan bepalen dat het zonnepark er alsnog komt.

Financiële positie

OZG zegt in een reactie niet per se voor een zonnepark te zijn. “Echter, het is onze verantwoordelijkheid om er op te wijzen dat de komst van het park een enorme kans is om de financiële positie van het Ommelander Ziekenhuis op lange termijn veilig te stellen en op peil te houden. En dat geeft rust en zekerheid aan patiënten, medewerkers en andere belanghebbenden.”