Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorg blijft dubieuze praktijkcertificaten accepteren

,

Werkgevers in de zorg en het onderwijs zoeken nog altijd actief naar kandidaten met zogeheten EVC-certificaten. Dat blijkt uit een rondgang langs vacaturewebsites, schrijft Trouw. Ook maken verschillende zorgopleidingen nog reclame voor deze vorm van diplomering.

Dat is opvallend, want maar liefst vier ministers deden anderhalve maand geleden een ‘dringende oproep’ aan het werkveld om geen gebruik meer te maken van de certificaten, nadat er ‘verontrustende signalen’ kwamen over de omvang van de fraude met dit soort diploma’s.

Die nieuwe realiteit lijkt op vacaturewebsites nog niet te zijn doorgedrongen. Bij onder meer banen als pedagogisch hulpverlener en jeugdzorgwerker wordt nog altijd expliciet gevraagd om een EVC-certificaat als bewijs van vakkennis.

Met EVC-certificaten kunnen studenten hun eerdere praktijkervaring verzilveren. Wie bepaalde competenties al bij een werkgever heeft laten zien, kan daardoor vakken overslaan in een nieuwe opleiding. Op die manier kunnen studenten met praktijkkennis sneller afstuderen. De afgelopen jaren werd duidelijk dat dit vrijstellingssysteem erg vatbaar is voor misbruik. Particuliere EVC-bedrijfjes regelen vrijstellingen voor studenten die de betreffende praktijkervaring helemaal niet hebben.

Reageer op dit artikel
Meer over:Personeel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties