Zorg- en welzijnsorganisaties in Brabant starten campagne tegen personeelstekort 

In Noord-Brabant bundelen zorg- en welzijnsorganisaties hun krachten om mensen te enthousiasmeren voor een baan in de sector.

Op dinsdag 24 oktober start de campagne ‘Ontdekdezorg. Zoals we dat in Brabant doen’. Het tekort aan medewerkers in zorg en welzijn blijft de komende jaren toenemen. In 2032 is in Noord-Brabant het tekort naar verwachting opgelopen tot ruim 24.000 zorg- en welzijnsmedewerkers. De campagne is geïnitieerd door Transvorm, het regionale samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn.

Zorg en welzijn

De driehonderd aangesloten organisaties willen op deze manier geïnteresseerde zij-instromers en herintreders in actie krijgen voor een baan of opleiding in de sector zorg en welzijn. Koen de Hond, directeur/bestuurder van Transvorm: “Organisaties staan er samen voor dat mensen met belangstelling voor zorg en welzijn op de juiste plek terechtkomen. Of dat nou in de ouderenzorg is, de gehandicaptenzorg of ggz. Het Ontdekdezorg Contactpunt heeft een grote rol in deze campagne en helpt geïnteresseerden op weg met een persoonlijk advies, afgestemd op hun interesse en mogelijkheden.”

De komende tien jaar stijgt in Noord-Brabant het aantal 80-plussers gemiddeld met 54 procent, laten cijfers zien uit de publicatie Arbeidsmarkt in Beeld 2023. De groep werkenden van 20 tot en met 70 jaar, stijgt in diezelfde periode met 2 procent.