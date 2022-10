Zorg geeft honderden miljoenen uit aan inzet personeel

In de ziekenhuizen stegen die kosten met gemiddeld 7,7 procent naar 544 miljoen euro. Vooral in de kleine ziekenhuizen ging een groter deel van de personeelskosten naar zzp’ers. Ouderenzorginstellingen gaven ruim 124 miljoen euro meer uit aan de inhuur van personeel. Die kosten stegen van 1,5 naar 1,6 miljard euro. Zo’n 10 procent van de personeelskosten betrof zelfstandigen. In deze sector bestond vooral bij heel grote organisaties een groter deel van de personeelskosten uit het inhuren van personeel.

Corona en keus voor zzp-schap

Dat kwam doordat personeel uitviel door corona, maar een belangrijke oorzaak was ook dat steeds meer zorgmedewerkers aan de slag gaan als zzp’er. Zij kunnen makkelijk die stap maken, want de vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden groeit. Ook kunnen ze als zelfstandigen hogere tarieven rekenen.

Vakbond FNV waarschuwt al langer voor de tendens dat meer zorgpersoneel zichzelf laat inhuren. Recent bleek uit de FNV Zorgbarometer dat zes op de tien zorgmedewerkers onder de 35 jaar overwegen als zelfstandige aan de slag te gaan. De vakbond maakt zich grote zorgen over de groei van het aantal zelfstandigen in de zorg. (ANP)