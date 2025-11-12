Zorg geen onderwerp van gesprek in volgende fase formatie

Volgens verkenner Wouter Koolmees (D66) bestaat er een grote mate van overeenstemming over wat de grote problemen nu zijn. In zijn verslag staat: “Een brede meerderheid noemt als opdracht voor de aankomende kabinetsperiode het investeren in het woningaanbod en de aanpak van natuurherstel, stikstof en een toekomstbestendige landbouw, het nemen van asielmaatregelen, grip krijgen op migratie, investeringen in defensie en veiligheid, investeringen in energiezekerheid en klimaat en het verbeteren van het investeringsklimaat voor bedrijven en ondernemers.”

Piept en kraakt

Dat de zorg aanvankelijk geen onderwerp van gesprek was tijdens de verkiezingen, verbaasde hoogleraar passende zorg Tijn Kool. Nog maar drie jaar geleden heeft iedereen na de coronacrisis gezien hoe de zorg niet goed voorbereid was. Dan de kosten. In 2024 was de zorg een van de grootste kostenposten van de Nederlandse overheid. Er zijn wachtlijsten, in de ggz zelfs hele lange, er is personeelstekort en de vergrijzing is begonnen. “Ons stelsel piept en kraakt”, zei Kool tegen Zorgvisie.

Lobby

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders de zorg heel belangrijk vinden. Ze hebben ook aangegeven dat het daar tijdens verkiezingen over zou moeten gaan. Hoogleraar intensive care geneeskunde en auteur van het boek Zieke zorg, Armand Girbes, denkt dat discussies over de zorg en het zorgstelsel expres werden vermeden tijdens de verkiezingen. Zorgverzekeraars houden dat volgens hem met een lobby tegen.

Tijdens de verkiezingen ging het debat een korte tijd wel over de zorg, met name over of er nog nieuwe medicijnen in het basispakket kunnen komen en het eigen risico.