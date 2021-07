Zorg kende minder psychisch verzuim in mei en juni

Volgens Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie, moet er niet te vroeg gejuicht worden. “In tijden van crisis werken mensen vaak op adrenaline en automatische piloot door. Dat kan lang goed gaan, maar op een gegeven moment komt toch de man met de hamer.” Daarom adviseert Arbo Unie leidinggevenden om alert te blijven op signalen van gejaagdheid, somberheid, vermoeidheid en cynisme bij medewerkers.

Andere sectoren

Ook andere sectoren kende lager psychisch verzuim. In het basis- en voortgezet onderwijs is het zelfs lager dan in het tweede kwartaal van 2020. Roelen had juist verwacht dat door de lockdown, het thuiswerken en het thuisonderwijs er meer psychisch verzuim zou zijn.

Totale verzuim

Het totale aantal verzuimdagen is in het tweede kwartaal 21 procent hoger in de zorg. De verzuimduur is juist korter. Arbo Unie ziet voor het toenemen van het kortdurend verzuim als belangrijkste reden dat de lockdownmaatregelen in het tweede kwartaal zijn versoepeld, waardoor weer meer mensen samenkomen en daardoor ook weer verkoudheid en griep aan elkaar kunnen overdragen.

Verkoudheid

In veel organisaties wordt weer één of twee dagen op kantoor gewerkt in plaats van vanuit thuis. “Iemand met verkoudheid of griepklachten kan vaak thuis nog wel wat werk doen, maar zal nu niet zo snel naar kantoor gaan,” zegt Roelen.