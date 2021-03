Zorg profiteert minst van digitalisering

In de overheidssector en de industrie zien professionals meer profijt, respectievelijk 73 en 69 procent. De onderzoekers zien dat er in slechts 28 procent van de zorgorganisaties een digitale cultuur heerst. Dat is veel lager dan gemiddeld in Nederland (38 procent).

Ondanks dat zorgverleners beperkt positief zijn over de tijdbesparing die digitalisering hen oplevert en de heersende digitale cultuur, zijn ze wel positief over hoe de organisatie is voorbereid op verdere digitalisering. Zo geeft slechts 18 procent aan te denken dat hun organisatie hierop onvoldoende is voorbereid. Dat is gunstiger dan twee jaar geleden, toen dat percentage 27 procent was.

Wilbert van Beek, algemeen directeur Ictivity: “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de digitalisering van de zorg in een stroomversnelling terecht is gekomen. Zo is beeldbellen nu een stuk normaler en ook behandelen op afstand gebeurt meer. Bij deze digitalisering is het wel van groot belang dat zorgmedewerkers begeleid worden.”