Zorg ziet verzuim in oktober oplopen

Verzuimdatabedrijf Vernet ziet het verzuim in de zorgsector in oktober toenemen. Op basis van gegevens van ruim 300 zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,22. Dat betekent dat in die maand dagelijks ongeveer 67.000 werknemers niet inzetbaar waren.

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een covid19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor de ggz, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleeg- en thuiszorg. In totaal werken er circa 930.000 mensen in deze vier sectoren.

In september 2020 was het verzuimpercentage 6,28, een stijging van 9 procent ten opzichte van september 2019. Deze stijgende trend zette door in de maand daarna. Het verzuimpercentage in oktober is ruim 15 procent hoger dan het percentage in dezelfde maand een jaar eerder.

“Met deze cijfers heeft het er alle schijn van dat de tweede coronagolf extra druk zet op het personeel in de zorg”, aldus Vernet.