Zorgaanbieders in Noord-Limburg verbeteren de palliatieve zorg met Palliakit

Apothekers, huisartsen en thuiszorgorganisaties aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) in Noord Limburg ontzorgen de patiënt en naasten in de stervensfase met de ‘Palliakit. Doel is om hiermee patiënten in de laatste levensfase zoveel mogelijk comfort te bieden en hen in staat te stellen hun laatste dagen in een vertrouwde omgeving door te brengen, omringd door hun naasten.

De Palliakit bestaat uit een set van essentiële medicijnen zoals morfine en medische hulpmiddelen zoals spuiten, naalden, verband en katheters die nodig zijn om de patiënt zo snel als mogelijk te kunnen helpen. Alles wat nodig is, is daarmee op het juiste moment, op de juiste plek en in de juiste handen.

Onrust in stervensfase

Voorheen kochten zorgverzekeraars de medische hulpmiddelen in via verschillende landelijke leveranciers. Lokale apotheken mochten deze hulpmiddelen niet leveren. Het gevolg was dat de medicijnen via de apotheek geleverd werden en de medische hulpmiddelen van andere plaatsen gehaald moesten worden.

Dit leverde in de stervensfase vaak veel onrust op bij de patiënt, de familie, de huisarts, de huisartsenspoedpost, de (dienst)apotheek en de thuiszorg. Dit wordt nu voorkomen met de palliatieve kit, dat geeft de families en de betrokken zorgverleners meer rust.

Landelijke vergoeding

De palliakit wordt sinds kort landelijk vergoed door alle zorgverzekeraars. De betrokken verenigd in het NPZ Noord-Limburg, benadrukken dat de invoering van de Palliakit onderdeel is van een breder streven naar verbeterde palliatieve zorg in de regio.

Snel en effectief ingrijpen

Huisarts aangesloten bij het NPZ: “De invoering van de Palliakit is een belangrijke stap vooruit in onze zorgverlening. Het stelt ons in staat om snel en effectief in te grijpen bij acute symptomen, waardoor de patiënt meer comfort ervaart en minder vaak naar het ziekenhuis hoeft. Dit betekent dat we ons meer kunnen richten op de emotionele ondersteuning die zo cruciaal is in deze fase.”

Ook naasten van patiënten in de regio zijn positief over deze ontwikkeling. “De Palliakit heeft een enorm verschil gemaakt voor ons gezin. We hoefden niet telkens naar het ziekenhuis voor medicijnen, wat veel stress en ongemak heeft weggenomen. Het was een grote geruststelling om te weten dat we de benodigde medicijnen en hulpmiddelen bij de hand hadden.”, aldus een naaste van een patiënt.