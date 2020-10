Zorgaanbieders juridisch in de knoei met zelf testen personeel

“Volgens de wetgeving die we nu in Nederland hebben, kan het niet”, zegt woordvoerster Silvia Pilger van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het testen van eigen medewerkers. “Een werkgever mag geen medische gegevens van werknemers verwerken. Dat is niet alleen in AVG vastgelegd, maar ook in het arbeidsrecht.”

Volgens Pilger is juist bij de omgang met medische gegevens extra voorzichtigheid geboden. “Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, het is niet zomaar wat. Als je een arts iets vertelt, is het essentieel dat hij een geheimhoudingsplicht heeft. Je hebt met je werkgever een andere verhouding dan met een arts. Daarom is dit hard dicht getimmerd.”

Uitzonderlijke omstandigheden

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) erkent dat het zelf testen kwestieus is. “Juridisch gezien is dit niet toegestaan”, constateert de LHV op de eigen website. “Maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden en in het belang van de volksgezondheid vinden we het te verdedigen dat huisartsen dit wel doen.”

Volksgezondheid

“Het is belangrijk voor de continuïteit van de zorg en de patiëntveiligheid dat zorgverleners in de huisartsenpraktijk snel weten of ze besmet zijn”, licht de LHV de stellingname toe. “Als LHV vinden we dat de volksgezondheid hier voorop staat. Als de wachttijden bij de teststraten lang zijn, vinden we het geoorloofd dat als een medewerker daar zelf om vraagt, de huisarts een coronatest bij die medewerker afneemt.”

Personeel kwijt

“We hebben eind september samen met het Slingeland ziekenhuis, Azora en Markenheem een eigen teststraat ontwikkeld, omdat het te lang duurde om mensen bij de GGD getest te krijgen”, vertelt Marian van Gaasbeek, specialist ouderengeneeskunde bij Zorgcombinatie Marga Klompé. “Mensen met klachten moeten dan lang thuis in quarantaine blijven. Daarmee ben je veel zorgpersoneel kwijt en dat kunnen we ons zeker nu niet permitteren.”

Oorlogstijd

“Je zit met een enorm dilemma”, zegt bestuurder Marc Vieten van Valuas Zorggroep in Zorgvisie. “Je kunt bij een verdenking van besmetting niet alle medewerkers thuis zetten, want de bewoners hebben zorg nodig. We kunnen het ons ook niet veroorloven om een besmette medewerker een dag te lang te laten werken, dus je moet maatregelen treffen. Daarbij gaat heel veel tijd gaat zitten in de coördinatie van alleen nog maar dat testen, terwijl je gewoon handen aan het bed nodig hebt. Het is tijdrovend, het kost geld, terwijl we in een soort oorlogstijd zitten. Dat is een grote frustratie.”

Rood licht

De AP wil niet aan de nood van de zorgaanbieders voorbij gaan, maar dat laat onverlet dat zelf testen van medewerkers juridisch niet is toegestaan. Pilger: “Dat is in deze periode misschien heel lastig, omdat we tegen een groot gezondheidsprobleem aanlopen. Maar als het in de wet staat dat het niet mag, dan mag het niet. Je mag ook niet door rood licht rijden.”

In theorie zou de AP sancties kunnen opleggen. “Als je een wet overtreedt zit daar wat aan vast, zo hebben we dat in Nederland afgesproken”, reageert Pilger in antwoord op de vraag of de AP gaat optreden. “Als er klachten komen, dan kunnen we onderzoek doen en kan het zijn dat er gehandhaafd wordt.”

Bezwaren

Het AP-oordeel is voor de betrokken zorgaanbieders geen verrassing. “In het kader van de AVG mag het officieel niet”, weet Van Gaasbeek. “Dat onze artsen en secretariaat uitslagen krijgen en doorbellen is oneigenlijk, dat snappen we heel goed. Maar in de procedure vragen wij actief naar eventuele bezwaren. Zo hebben we het ondervangen. Medewerkers kunnen altijd gebruik maken van GGD-route, maar eigenlijk vinden ze het alleen maar fijn dat het sneller kan.”

Zorgcontinuïteit

Van een eventuele tik op de vingers zouden ze bij Zorgcombinatie ‘niet blij worden’. “Maar de zorgcontinuïteit moet gehandhaafd worden”, stelt Van Gaasbeek. “Dat is op dit moment in V&V-instellingen een groot probleem. Ziekenhuizen kunnen afschalen, maar wij kunnen niet afschalen. We kunnen onze cliënten niet op straat zetten.”

Wat de AP betreft kan het ontbreken van een wettelijke grondslag alleen worden opgelost met een wetswijziging. De beoogde noodwet voor corona zou hier uitkomst kunnen bieden.

