Zorgaanbieders kunnen vanaf vandaag zorgbonus aanvragen

Zorgaanbieders kunnen vanaf dinsdagmorgen een bonus aanvragen voor medewerkers die in de strijd tegen het coronavirus onder uitzonderlijke omstandigheden hun werk hebben moeten doen. Het kabinet heeft daar dit jaar in totaal 720 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders die vallen onder de Wmo 2015, Jeugdwet of Wlz kunnen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een aanvraag doen.

Voorwaarde

Belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de bonus is volgens het kabinet dat “de zorgprofessional in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege Covid-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden”.

200 tot 240 euro netto

Veel zorgprofessionals hebben in 2020 al een zorgbonus ontvangen van 1000 euro netto als beloning voor hun inzet tijdens de eerste golf. De hoogte van de nieuwe bonus bedraagt naar verwachting 200 tot 240 euro netto. Het bedrag zal bekend worden als alle aanvragen zijn beoordeeld en het beschikbare bedrag kan worden verdeeld over de goedgekeurde verzoeken.

Verloskundingen

Ook voor ingehuurde schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten kan door de zorgaanbieder een bonus worden aangevraagd. Verloskundigen en fysiotherapeuten kunnen nu eveneens in aanmerking komen. Zorgverleners die meer verdienen dan twee keer modaal krijgen geen bonus.

Onterecht

Vakbond FNV Zelfstandigen vindt het onterecht en oneerlijk dat zelfstandigen in de zorg zonder intermediair geen bonus krijgen. “FNV Zelfstandigen is nog niet klaar met dit dossier”, zegt Henk van der Schaft, bestuurder bij de vakbond. “Het kan niet zo zijn dat de arbeidsrechtelijke status van zorgpersoneel een zorgbonus in de wegstaat. Er moet worden gekeken naar de geleverde prestatie. Wij onderzoeken de mogelijkheid om de Minister hier toch tot toe te bewegen.” (Skipr/ANP)