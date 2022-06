Zorgaanbieders verzaken aanleveren gegevens onvrijwillige zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van de informatie die zorgaanbieders aanleveren over de Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz). Het is niet alle zorginstellingen gelukt om op tijd informatie aan te leveren, blijkt uit een overzicht van de inspectie.

Sommige instellingen hebben problemen met de software, maar een deel lukt het ook niet om de gegevens aan te leveren in het juiste bestandsformaat (xml). In de registratie en in gesprekken met zorgaanbieders hoort de inspectie verder dat bepaalde interventies niet of niet goed worden geregistreerd.

Registratie

Zo registreren aanbieders vaak de opname in een accommodatie, onderdeel van de Wvggz, niet. Voor de Wzd geldt dat vooral structureel geplande onvrijwillige zorg goed lijkt te worden geregistreerd. De registratie van structureel ongeplande en onvoorziene onvrijwillige zorg lijkt echter minder goed te gaan.

Zorgaanbieders horen halfjaarlijks de inspectie gegevens te sturen over verplichte en onvrijwillige zorg van patiënten. Als die zorg niet is toegepast, hoeven geen gegevens te worden gestuurd. Van de ongeveer 80 Wvggz-zorgaanbieders leverde 29 over de eerste helft en 20 over de tweede helft van 2021 op de juiste wijze gegevens aan. Voor de Wzd leverde zo’n tweederde van de 350 zorgaanbieders de juiste informatie aan.

Beschikkingen

Vorig jaar werden 8.750 beschikkingen afgegeven voor crisismaatregelen vanuit de Wvggz, een lichte daling ten opzichte van 2020 toen 9.421 beschikkingen werden afgegeven. De meest voorkomende vormen van verplichte zorg vanuit de Wvggz zijn het toedienen van medicijnen onder dwang en verplichte opname in een accommodatie. Crisismaatregelen worden vooral afgegeven voor patiënten tussen de 20 en 40 jaar. Het aantal inbewaringstellingen nam juist toe van 1.416 naar 1.560. In verreweg de meeste gevallen gaat het om ouderen met dementie.

Het aantal specifieke meldingen die de inspectie kreeg, daalde flink van 66 in 2020 naar 24 in 2021. Drie van deze meldingen gingen over de Wvggz en 21 over de Wzd. De drie Wvggz-meldingen zijn door patiëntenvertrouwenspersonen (pvp) gedaan. De 21 Wzd-meldingen gingen voor het grootste deel over het gebrek aan opnameplekken voor Wzd-cliënten.

Opnameplek vinden

De inspectie merkt op dat het steeds moeilijker wordt om een opnameplek te vinden voor cliënten die onder de Wzd vallen. Meerdere partijen zien een stijgende vraag naar crisisplekken. Patiënten en cliënten zijn ook steeds vaker pas bij zorgverleners in beeld als acute opname noodzakelijk is. De inspectie krijgt verder het signaal dat er tekorten zijn aan beveiligde bedden. Een dashboard dat is opgericht om beveiligde bedden landelijk in beeld te krijgen, heeft dit niet voorkomen.

De toezichthouder noemt onder meer de casus van een cliënt met een licht verstandelijke beperking die door omstandigheden moest worden opgenomen met een inbewaringstelling, maar omdat er nog geen financiering was, wilde geen enkele zorgaanbieder de cliënt opnemen. Hierdoor verbleef de cliënt langer thuis dan verantwoord was.