Zorgbalans bouwt specialistisch geriatrisch behandelcentrum

Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans startte donderdag 2 december de bouw van een specialistisch geriatrisch behandelcentrum in Hillegom, genaamd ‘Sonnevanck’. In het centrum dat in 2023 in gebruik genomen kan worden kunnen vanaf 2023 ouderen met een zware zorgvraag terecht voor een intensieve behandeling, zowel kortdurend als voor langere tijd.