Zorgbedrijf wint kort geding van gemeente na afwijzing inschrijving jeugdhulp

Dat oordeelde de rechtbank in een kort geding op 24 januari dat de zorgaanbieder voor jongeren met autisme had aangespannen.

Onvoldoende gemotiveerd

In totaal schreven 190 aanbieders zich in voor de open inschrijving van specialistische jeugdzorg, bleek uit cijfers van de gemeente Leeuwarden namens Sociaal Domein Fryslân (SDF). Slimmerik kreeg vijf van de zeven ingeschreven profielen. “De afwijzing van de overige twee was vooral gebaseerd op de inhoud van de behandelingen die Slimmerik uitvoert, aldus de gemeente”, meldt de Leeuwarder Courant.

Van de 54 Friese zorgbedrijven die bezwaar maakten tegen de open inschrijving, stapten 22 naar de rechter. Ook Slimmerik stapte naar de rechter. In een kort geding oordeelt de rechtbank dat de gemeente Leeuwarden de afwijzing onvoldoende heeft gemotiveerd. “Pas ter zitting heeft de gemeente voldoende duidelijk gemaakt waarom zij van mening is dat de inschrijving van eiser niet voldoet aan de vereisten. Dit is te laat”, luidt het vonnis. Daarom dient de gemeente de voorlopige gunningsbeslissing in te trekken. Ook wordt de gemeente veroordeeld om opnieuw over die inschrijving van Slimmerik te beslissen, nadat die in de gelegenheid is gesteld die inschrijving nader toe te lichten.