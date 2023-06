Zorgbelang Groningen en Martini Ziekenhuis verlengen samenwerking

Zorgbelang Groningen en het Martini Ziekenhuis werken al langere tijd samen op het gebied van patiëntgerichte zorg en patiëntparticipatie. “Nieuwe ontwikkelingen in de zorg komen veelal tot stand in samenwerking en afstemming met patiënten”, aldus het ziekenhuis. Zorgbelang Groningen is hierin een belangrijke partner. Daarnaast worden ook eigen kanalen ingezet, zoals het Martini Panel en de Cliëntenraad.

Verbetertraject

“De resultaten van de afgelopen jaren laten zien dat onze samenwerking met Zorgbelang Groningen nodig is en écht bijdraagt aan het verbeteren van patiëntgerichte zorg”, aldus Ton Tiebosch, bestuursvoorzitter van Martini Ziekenhuis. Zo is er een verbetertraject gestart om patiënten met chronische lage rugklachten beter te informeren. Het Martini Ziekenhuis en Zorgbelang Groningen hebben hierbij samengewerkt met patiëntenvereniging NVVR de Wervelkolom en zorgverzekeraar Menzis. Patiënten kwamen voorheen namelijk niet direct op de juiste plek in het ziekenhuis terecht, met onnodig lange trajecten als gevolg. Nu verwijst de huisarts de patiënt door naar een vaste plek in het ziekenhuis, namelijk naar de revalidatiearts. Deze doet de eerste beoordeling en zorgt ervoor dat de patiënt zo nodig ook verwezen wordt naar een ander specialisme in het ziekenhuis.

Om te toetsen hoe deze nieuwe route door patiënten werd ervaren, is er een feedbackproject gelanceerd. “Eén van de belangrijkste dingen die we terugkregen, was dat patiënten niet altijd begrepen waarom ze doorverwezen werden naar een revalidatiearts. Op basis van de feedback hebben we de patiëntinformatie verbeterd door meer te vertellen over het doel van het ziekenhuisbezoek en over de afspraak met de revalidatiearts”, vertelt Arjen Bolt, revalidatiearts in het Martini Ziekenhuis. Patiënten gaven daarnaast aan behoefte te hebben aan informatie en hulp om in het dagelijkse leven om te gaan met hun rugklachten. Ook hiervoor is extra informatie ontwikkeld waar patiënten gebruik van kunnen maken. Het ziekenhuis ziet sinds het verbetertraject weinig patiënten binnen drie jaar na afsluiting van de behandeling terug in het ziekenhuis.

Nieuw convenant

Om de samenwerking voort te zetten, is er op 21 juni een nieuw convenant ondertekend voor vier jaar.