ZorgBOTS: de innovatieve robotica-oplossing voor de zorg

Robotica maakt het mogelijk het werk in de zorg te ondersteunen, vergemakkelijken of in het geheel over te nemen.

Noodzaak groeit

Robotica maakt de zorg efficiënter en biedt mogelijkheden voor meer persoonlijke zorg. Door niet-patiëntgebonden taken over te nemen, kan de zorgmedewerker meer focus leggen op ‘zorg aan het bed’. Tot nu toe is de Nederlandse zorgsector wat terughoudender als het gaat over robotica, maar de noodzaak groeit wel. Zo wordt er in het buitenland al meer gebruik van gemaakt om de werkdruk van artsen te verlichten en om de patiënten betere zorg aan te bieden.

Robotica in de zorg

ZorgBOTS moet ervoor zorgen dat er meer aandacht en ruimte komt voor robotica in de zorg. De ‘beoogde concrete resultaten’, zijn daar direct aan gerelateerd. Als eerst ontwikkeling en demonstratie in de praktijk van een robotoplossing voor het wassen van patiënten. Vervolgens ontwikkeling en demonstratie in de praktijk van een robotoplossing voor logistieke taken. En als laatst communicatie en disseminatie om zoveel mogelijk belanghebbenden te informeren.