Espria en Sensire mogen een gemeenschappelijke onderneming oprichten op het gebied van zorgcentrales, oordeelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Sensire is met zorgcentrale NAAST BV actief in zorg op afstand en biedt onder meer personenalarmering. beeldzorg, monitoring en coaching, verpleegkundige op afstand, medicijndispenser, dubbele controle medicatie en sensoring aan. Espria is met Stichting Zorgcentrale Noord (ZCN) actief op het gebied van personenalarmering, bereikbaarheid, medicatieveiligheid, domotica, leefstijlmonitoring en e-health.

Fusie of samenwerking

Bij ZCN zijn 150 organisaties aangesloten en de organisatie is een van de grootste aanbieders van zorg op afstand in Nederland , volgens de mededingsautoriteit. In de jaarrekening van NAAST werd al rekening gehouden met een fusie of samenwerking voor de benodigde schaalvergroting. De organisatie draaide in 2020 en 2019 een negatief resultaat.