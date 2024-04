Zorgelijke financiële situatie voor Sherpa

Sherpa voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft over 2023 een verlies van drie tot vier miljoen euro geleden. Dat is hoger dan verwacht.

Het negatieve resultaat over het afgelopen jaar is hoger dan enkele maanden geleden werd gedacht. Sherpa ging eerst uit van een verlies van twee miljoen euro, nu is dat verschoven naar een verlies van tussen de drie en vier miljoen euro.

Stijging cao

Het verlies wordt volgens Sherpa veroorzaakt door de stijging van de cao, hoge inflatie, energieprijzen, toegenomen inzet van zzp’ers en enkele incidentele tegenvallers. Daarnaast heeft Sherpa veel cliënten met complexe zorg en de tarieven daarvoor zijn niet kostendekkend.

Op de website laat Sherpa weten dat op dezelfde manier doorgaan geen optie is. Er is een programmacommissie en een externe adviseur ingesteld die verbetermogelijkheden in kaart gaan brengen.

Extra hulp verwanten

Maatregelen die nu al genomen worden zijn het uitstellen van investeringen in gebouwen en ict. Teams moeten voortaan binnen de begroting werken. Ook wordt er gesnoeid op personeel niet in loondienst en wordt voor de zomerperiode extra hulp van verwanten en vrijwilligers gevraagd.

“Alhoewel het geen makkelijke opgave is, is iedereen het er over eens; ‘we gaan hier samen heel hard aan werken, en het gaat ons lukken ook!’”, aldus Sherpa.