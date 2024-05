Zorgen over aantal tbs-behandelplekken ondanks lagere instroom

In 2023 was er een instroom van 159 nieuwe patiënten, tegenover 199 een jaar eerder. Tot 2018 kwamen er jaarlijks ongeveer evenveel nieuwe tbs-patiënten bij, daarna is het aantal elk jaar gestegen, aldus TBS Nederland.

Dat de instroom afgelopen jaar minder was, komt door een tekort aan plekken in de kliniek. Daarom is vorig jaar besloten het aantal mensen dat in de cel wacht op een plek in een tbs-kliniek te laten oplopen. In april waren dat er 180.

Tekort aan uitstroommogelijkheden

“Het aantal tbs-opleggingen stijgt en het aantal plaatsen is beperkt”, zegt Jasper Schetters voorzitter inhoudelijk overleg van TBS Nederland. “Daarnaast is er een tekort aan uitstroommogelijkheden.” Hierbij doelt hij onder meer op de plekken in de reguliere ggz, zorg voor verstandelijk gehandicapten en plekken voor een langdurige behandeling.

In veertien gevallen was een tbs’er op verlof vorig jaar niet op tijd terug op de afgesproken plek. Zeven keer ging een patiënt ervandoor tijdens begeleid verlof. Tbs-patiënten gingen vorig jaar 87.499 keer op verlof. Afgelopen jaar geen enkele tbs-patiënt een kliniek ontvlucht.

Vorig jaar waren er gemiddeld 1614 tbs-patiënten, een jaar eerder waren dat er 1536. (ANP)