Zorgen SEH-artsen om overbelasting en sluiting SEH’s

De spoedeisende hulpartsen maken zich zorgen over overbelasting op de SEH’s en het mogelijk sluiten van een groot aantal SEH’s. Dat valt te lezen in ‘Spoedzorg onze zorg!’, het visiedocument van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA).

Acute zorg

De COVID-19 pandemie heeft de SEH-artsen op een dramatische manier geconfronteerd met de gevaren van overbelasting van de ziekenhuizen. Niet alleen de samenleving, maar ook de ziekenhuissamenleving is langs de rand van de afgrond gegaan. De SEH-artsen hebben hun ervaringen in de coronacrisis verwerkt in het document.

Crowding

Ook zonder pandemie moet de dreiging van crowding serieus worden genomen, vindt de NVSHA. Het overstromen van de ziekenhuizen leidt tot aantoonbare vermindering van de kwaliteit van de zorg met een onnodig hogere sterfte als gevolg. De NVSHA pleit voor het behoud van een ruim aantal SEH’s. Die zouden goed doordacht over het land verspreid moeten zijn, met daarachter een volledig geoutilleerd ziekenhuis. De behoefte aan acute zorg is moeilijk te voorspellen, maar kwetsbare patiënten hebben recht op hoogwaardige zorg die binnen een redelijke tijd bereikbaar is. Daarom moet er enige overcapaciteit zijn.

Geen reductie SEH’s

Een ander punt van zorg is de suggestie om de meerderheid van de spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) in de toekomst te fuseren met huisartsenposten tot ‘integrale spoedposten’. Deze denkrichting vinden de SEH-artsen om medisch inhoudelijke redenen zeer onwenselijk. In het verlengde van deze operatie zouden van de huidige 82 SEH’s er 50 worden gesloten. Voor heel Nederland zouden er dan 32 SEH’s overblijven hetgeen de bereikbaarheid van een SEH voor burgers sterk zou doen afnemen. De NVSHA pleit voor een herijking van de bestaande, goed functionerende samenwerking tussen HAP en SEH.