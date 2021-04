Zorgen ziekenhuizen Noord-Nederland over versoepelingen

De negen ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies hebben zorgen over de versoepelingen die het demissionaire kabinet deze week heeft aangekondigd: “Er zijn nog steeds grote aantal patiënten met een coronabesmetting. De druk in de ziekenhuizen blijft onverminderd hoog, ook in Noord-Nederland”, aldus een verklaring van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN).

De ziekenhuizen zien deze week de hoogste instroom aan corona-opnames sinds vorig jaar mei. De verwachting is dat dit de komende week niet zal afnemen, mogelijk zelfs verder zal toenemen. Door de noordelijke ziekenhuizen worden regelmatig patiënten overgenomen uit andere regio’s om de druk op de ziekenhuizen in Nederland evenredig te verdelen.

Extra inzet

“Het is nog steeds alle hens aan dek voor het verplegend personeel”, aldus het AZNN. “Het is voor de medewerkers zwaar, gezien zij inmiddels meer dan een jaar extra inzet leveren. Er is daardoor veel uitval van personeel, wat betekent dat er minder reguliere zorg geleverd kan worden. Vooralsnog is er geen dalende trend in de corona-opnames.”

Het ROAZ heeft de laatste hand gelegd aan het plan ter voorbereiding op het ‘zwarte scenario’, waarbij de zorgvraag de zorgcapaciteit overschrijdt. Alle schakels van de zorgketen zijn betrokken geweest bij deze voorbereidingen. Carla Brongers, manager van het AZNN: “We hopen natuurlijk dat de zorg overeind blijft en er voldoende IC-bedden beschikbaar blijven, maar met dit plan zijn we goed voorbereid als de druk op de zorgketen onverhoopt verder toeneemt.”