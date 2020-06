Zorgfinancials kiezen nieuwe voorman

Jorrit Wigchert is gekozen tot voorzitter van de vereniging van zorgfinancials Fizi. Hij volgt Ellen Kalkhoven op, die aftreedt in verband met het verstrijken van de bestuurstermijn.

Wigchert werkt als manager Business Control & BI in het Diakonessenhuis in Utrecht en heeft een achtergrond in bedrijfskunde en accountancy (KPMG) gericht op de gezondheidszorg. In zijn nieuwe rol wil Wigchert helpen Fizi te profileren als kennispartner van zorgaanbieders en stakeholders in Nederland. Ook wil hij zich inzetten voor het vergroten van de betrokkenheid van de verschillende sectoren binnen de care en cure, als ook de young financials binnen de vereniging. Wighert vormt samen met secretaris Arnold Wijngaarden en penningmeester Henk Bolhuis het dagelijks bestuur.

Betere zorg

Fizi wil de komende tijd nadrukkelijk een inhoudelijke bijdrage leveren aan het landelijke debat over verbetering van de zorg. Sinds de start van de coronacrisis is Wigchert al wat meer naar buiten getreden namens Fizi door zich hard te maken voor het Zo Eenvoudig Mogelijk (#ZEM) houden van de verantwoording van de zorg.

Bevlogen

Fizi bedankt Kalkhoven voor zeven jaar “ bevlogen leiderschap”. Door de groeiende complexiteit zijn zowel het bereik als de impact van het vak van finance en control in deze periode toegenomen. Dit weerspiegelt zich in de ontwikkeling van de vereniging, die om deze reden koos voor een naamswijziging van HEAD naar Fizi. Een andere grote mijlpaal die Kalkhovens bestuursperiode is de introductie van de handreiking Control Framework als basis voor Horizontaal Toezicht (HT) in 2015.