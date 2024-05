‘Zorgfraudeurs te vaak vrijuit’

Terwijl zorgverzekeraars jaarlijks zeker zeventig grote fraudedossiers aanleveren bij de opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie (NLA), rondt de dienst gemiddeld maar twintig onderzoeken per jaar af. “Uitermate frustrerend”, zegt Aad de Groot, directeur van verzekeraar DSW, in De Telegraaf. “Daarmee gaan veel daders vrijuit.”

De reden waarom de dienst maar twintig zaken per jaar afrondt, is dat dit aantal is overeengekomen met het ministerie van VWS en het Openbaar Ministerie. Daarbij is volgens de NLA “ook gekeken naar de beschikbare capaciteit” van de dienst. Ook het ministerie van VWS laat weten dat er nu eenmaal grenzen zitten aan wat de dienst aankan. (ANP)