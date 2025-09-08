Zorggroep Almere trekt Amstelland-bestuurder aan

Zorggroep Almere heeft Paul Rotering aangesteld als nieuwe bestuurder. Zijn aanstelling moet zorgen voor meer stabiliteit en continuïteit binnen de organisatie. Naar een tweede bestuurder wordt nog gezocht.

Paul Rotering is afgestudeerd in bedrijfskunde en in financieel management. Van 2016 tot 2021 was hij directeur van MSB Alrijne, een coöperatie van vrijgevestigde medisch specialisten. Van 2021 tot 2025 was hij lid van de raad van bestuur van Ziekenhuis Amstelland.

“Ik geloof sterk in het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van een brede zorgorganisatie met sterke plaatselijke wortels, zeker in deze tijd waarin samenwerking binnen de zorgsector steeds belangrijker wordt”, laat de nieuwe bestuurder weten. Met de benoeming van Rotering hoopt Zorggroep Almere te zorgen voor meer rust en stabiliteit.

Het wervingsproces voor een tweede bestuurder – die samen met Rotering een collegiaal bestuur gaat vormen – loopt nog.