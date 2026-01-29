Zorginstituut: Amerikanen kunnen onze data in handen krijgen na overname IT-partner

Zorginstituut Nederland maakt zich zorgen over de aanstaande overname van het bedrijf Solvinity door de Amerikaanse IT-dienstverlener Kyndryl. Het Zorginstituut wil de kans verkleinen dat gevoelige gegevens in Amerikaanse handen vallen, maar kan dat niet voorkomen.

“Ook wij zijn bezorgd over de voorgenomen overname door Kyndryl en volgen nauwgezet het nieuws erover”, laat een woordvoerder van het Zorginstituut weten in reactie op vragen van Skipr. Solvinity is sinds 2019 IT-partner van Zorginstituut Nederland. “Voor een organisatie als het Zorginstituut, waar veel met zeer gevoelige persoonsgegevens wordt gewerkt, is betrouwbaarheid en continuïteit van de IT-dienstverlening cruciaal”, zei projectmanager Guido Scheenhart daar destijds over.

Kans minimaliseren

Juist de bescherming van de gevoelige data komt in het geding door de overname. Niet alleen zou de Amerikaanse overheid in het uiterste geval de stekker uit de dienstverlening kunnen trekken, het kan ook gevoelige gegevens opvragen. “In overleg met andere overheidspartijen en de landsadvocaat werkt het Zorginstituut momenteel pro-actief aan aanvullende, contractuele afspraken die de kans moeten minimaliseren dat de Amerikaanse overheid toegang krijgt tot onze data, als blijkt dat de overname toch niet tegengehouden zou kunnen worden”, laat de woordvoerder weten.

Veiligheid data niet gegarandeerd

Het Zorginstituut toont zich realistisch en laat weten dat het de veiligheid van de data niet kan garanderen: “ Het juridisch volledig uitsluiten van deze mogelijkheid behoort echter niet tot de mogelijkheden.” Ter nuancering tekent het Zorginstituut aan dat het werkt met gepseudonimiseerde declaratiegegevens van zorg. “Dit is een veilige vorm van data-opslag en -verwerking die op geen enkele wijze herleidbaar is tot individuele burgers”, aldus de woordvoerder.

DigiD en VWS

De maatschappelijke onrust over de overname van Solvinity speelt al langer, met name omdat Solvinity identificatiedienst DigiD levert. Ook in de zorg wordt dat gebruikt. Het ministerie van VWS neemt ook diensten af van Solvinity. “Momenteel wordt geïnventariseerd of er kritieke processen afhankelijk zijn van de dienstverlening door Solvinity”, schreef Eddie van Marum, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, daar eind vorig jaar over in antwoord op Kamervragen van Barbara Kathmann (Groenlinks-PvdA). “Door deze inventarisatie wordt inzicht in het totale risicobeeld verkregen”, vervolgt Van Marum. “Op basis hiervan kunnen afwegingen gemaakt worden ten aanzien van het handelingsperspectief.”