Zorginstituut benoemt twee nieuwe leden Adviescommissie Pakket

Stephanie Klein Nagelvoort, vice-voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG, heeft een loopbaan in de medische sector van meer dan 25 jaar. Klein Nagelvoort, ook hoogleraar Zorg van de toekomst, is ervan overtuigd dat het uitgangspunt van passende zorg van groot belang is voor het streven naar een zorgsysteem dat iedereen van goede zorg voorziet. Zij streeft ernaar om in de ACP een balans te zoeken tussen de belangen van patiënten, de zorgsector en de maatschappij als geheel. Zij volgt ziekenhuisbestuurder Carina Hilders uit Delft op in de ACP per 1 oktober 2023.

Adviescommissie Pakket

Pieter van Baal is hoogleraar economie van de publieke gezondheid aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Hij doet onder andere onderzoek naar de methodologie van kosteneffectiviteitsanalyses, de economische aspecten van het ouder worden, het voorspellen van de gezondheid van de populatie en de uitgaven aan gezondheidszorg en naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Van Baal wil graag bijdragen aan het debat over vergoeding van nieuwe medische technologie en het versterken van de economische argumentatie van de ACP. Daarmee hoopt hij bij te dragen aan een betaalbare, efficiënte en doelmatige zorg voor iedere Nederlander. Van Baal volgt gezondheidszorgeconoom Marcel Canoy op in de ACP per 1 september 2023.