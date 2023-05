Zorginstituut Nederland maakt kwaliteitskader Ouderenzorg concreter

In de reactie liet Zorginstituut Nederland weten dat de partijen meer tijd krijgen om tot een concreter kwaliteitskader te komen. Zij krijgen tot 1 december 2023 de tijd. Aldus Patiëntenfederatie Nederland.

Niet ingediend

Het gebrek aan concrete indicatoren, waardoor de opgebouwde kwaliteit in verpleeghuiszorg niet geborgd wordt en de ontwikkeling van kwaliteit in de wijkverpleging niet behouden wordt, waren voor Patiëntenfederatie Nederland, Verenso en V&VN de belangrijkste redenen om het nieuwe kwaliteitskader in eerste instantie niet in te dienen.

Concrete indicatoren

Volgens het Zorginstituut Nederland is de denkrichting van het nieuwe kwaliteitskader goed, maar ontbreekt het dus nog aan concrete indicatoren mét bijbehorende meetinstrumenten. Patiëntenfederatie Nederland, Verenso en V&VN hebben hier de afgelopen maanden al vaker op gewezen.

“Het moet voor zowel cliënten, verpleegkundigen, mantelzorgers en zorgaanbieders duidelijk zijn wat wij met elkaar precies onder kwaliteit verstaan en waar we elkaar dus op aan kunnen spreken ,” aldus de drie partijen. “We kijken ernaar uit om daar met elkaar de komende maanden toe te komen.”