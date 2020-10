Zorginstituut: niet-effectieve zorg zet betaalbaarheid stelsel onder druk

Om de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen wil het Zorginstituut bij de toelating tot het basispakket scherper gaan kijken naar bewezen effectiviteit. Zorg die niet bewezen effectief is, zal vaker uit het basispakket verdwijnen, aldus voorzitter Sjaak Wijma in het AD.

Wijma’s uitspraken volgen op een kritisch advies dat het Zorginstituut vandaag geeft over drie dure geneesmiddelen. Als het aan het Zorginstituut ligt worden deze drie geneesmiddelen niet óf alleen voor specifieke patiëntengroepen uit het basispakket vergoed. Het gaat om geneesmiddelen voor nierkanker, borstkanker en een middel bij ernstige depressie. Het Zorginstituut adviseert daarnaast ook dat de overheid in geval van twee middelen scherper moet onderhandelen over een fors lagere prijs.

Krappe onderbouwing

In het AD neemt Wijma daarnaast niet-effectieve zorg op de korrel. In dit verband noemt hij de slaapcentra die veel ziekenhuizen de afgelopen jaren hebben opgezet voor de behandeling van mensen meet slaapapneu. “Daar worden veel mensen en middelen aan besteed, maar de wetenschappelijke onderbouwing zou weleens heel krap kunnen zijn”, zegt Wijma in AD. Uitblijven van bewijs voor de werkzaamheid, betekent volgens Wijma dat zulke behandelingen niet langer in het basispakket thuis horen.

Grote vragen

De collectieve zorguitgaven bedragen inmiddels zo´n 87 miljard euro. Het Zorginstituut schat dat dit jaar 48 miljard euro via het basispakket wordt vergoed. “Wat in het pakket zit moet onbetwist goed besteed geld zijn”, aldus Wijma in AD. “Verzekerde zorg moet effectief zijn. En juist op dat punt liggen er grote vragen. We weten bijvoorbeeld dat voor vijftig procent van de zorg in het basispakket de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt.”

No go area

“Als we zoveel geld uitgeven aan zorg, dan moet je ook kunnen vaststellen of dat geld goed is besteed. We hebben het dikste en meest toegankelijke pakket en dat is iets om te koesteren. Maar we betalen nu al gemiddeld zesduizend euro per Nederlander aan de zorg. Als we nu niets doen om de zorgkosten in te dammen gaan we in 2040 de helft van het belastinggeld aan zorg betalen. Dat is een no go area.”