ZorgKaartNederland start kaartjesactie voor zorgmedewerkers

ZorgKaartNederland, de ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, roept mensen in het kader van de Nationale Complimentendag op gratis een kaartje te sturen naar een arts, begeleider of een andere zorgverlener. Volgens de organisatie was er in het begin van de coronacrisis veel aandacht voor de zorgverleners met onder meer een golf van applaus, posters achter de ramen en allerlei andere acties. ZorgKaartNederland vindt het weer tijd voor een gebaar richting de zorgmedewerkers.

“Het is weer hoog tijd voor erkenning voor alle prestaties die er in de zorg geleverd worden”, vindt manager ZorgkaartNederland Titia Lekkerkerk. “ZorgkaartNederland is er voor mensen die zorg nodig hebben. Maar zorgverleners zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Zij verdienen, zeker in deze tijd, extra aandacht”.

In samenwerking met omapost.nl, een site waarop je kaartjes kan versturen, kunnen mensen uit negen ontwerpen kiezen. De kaartjes worden dan gratis verstuurd. Lekkerkerk: “Zo kan iedereen zorgmedewerkers verrassen, ook als je in de afgelopen tijd zelf geen zorg nodig hebt gehad en dus geen arts om te bedanken.”(ANP)