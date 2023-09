Zorgkantoren verhogen richttariefpercentages ouderenzorg

Zorgkantoren verhogen het richttariefpercentage voor de ouderenzorg van 95,5 procent naar 96,4 procent. Reden voor deze verhoging is de analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over het jaar 2022.

Dat blijkt uit een Nota van wijzigingen die zorgkantoren gister hebben gepubliceerd. ActiZ is van mening dat de beweging van zorgkantoren een stap in de goede richting is.

Richttariefpercentage

Het richttariefpercentage is het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders met elkaar maken.

Uit de analyse van de beschikbare jaarrekeningen komt naar voren dat vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken, schrijft Zorgverzekeraars Nederland. “Zorgkantoren hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan.”

Financiële zorgen niet voorbij

Zorgorganisaties hebben grote zorgen over de impact van het kabinetsbeleid en het inkoopbeleid van zorgkantoren. Dat heeft er onder meer toe geleid dat meer dan 250 ouderenzorgorganisaties een kort geding hebben aangespannen tegen de zorgkantoren. Dit dient op 10 oktober.

De sector doet er alles aan om de zorg toekomstbestendig te houden, maar door toenemende uitgaven, bezuinigingen vanuit de overheid en de korting door zorgkantoren wordt hen dit bijna onmogelijk gemaakt, schrijft ActiZ. ActiZ riep demissionair minister Helder en de Tweede Kamer daarom al meerdere keren op, om passende maatregelen te nemen.