Zorgkosten per verzekerde ruim duizend euro gestegen sinds invoering Zvw

De gemiddelde kosten per verzekerde zijn sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 met gemiddeld 85 euro per jaar gestegen, blijkt uit cijfers van Vektis over vijftien jaar Zorgverzekeringswet. In 2006 ging het om 1.583 euro per verzekerde tegen 2.772 euro in 2020.

Sinds de invoering van de Zvw zijn de gemiddelde kosten per verzekerde elk jaar gestegen op 2012 na, toen de kosten met 2 procent daalden. In dat jaar werden enkele posten die normaliter vergoed werden bij de verzekerde zelf gelegd.

Zo werd in de tweedelijns-ggz een eigenbijdrageregeling ingevoerd, moesten de eerste twintig in plaats van twaalf bezoeken aan de fysiotherapeut zelf worden betaald en werd een programma om te stoppen met roken uit de basisverzekering gehaald.

Jaarpremie

Van 2007 op 2008 stegen de kosten per verzekerde het meest, namelijk met 17 procent. Toen werd de curatieve ggz overgeheveld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit zorgde voor 3,7 miljard euro aan uitgaven die nu vanuit de Zvw werden gefinancierd.

In dezelfde tijd is de nominale jaarpremie, niet-gecorrigeerd voor inflatie, per verzekerde met 388 euro gestegen, gemiddeld een kleine 30 euro per jaar. Een gemiddelde verzekerde betaalde in 2006 per jaar 1.060 euro, tegen 1.505 euro in 2021.

Hogere stijging sinds 2014

Tussen 2014 en 2021 is de toename wel veel groter dan in de periode daarvoor. Sinds 2014 is de nominale premie namelijk 30,2 procent gestegen, tegen 9 procent tussen 2006 en 2014. Eerder meldde ABN Amro al dat de zorgpremie vanaf 2014 harder stijgt dan de uitgaven aan de zorg binnen de Zvw. Ook ziet de bank dat de zorgpremie een steeds groter deel van de zorguitgaven is gaan dekken. In 2014 werd 34,4 procent van de zorguitgaven binnen de Zvw gefinancierd met de zorgpremie, terwijl dit in 2022 zal stijgen naar 39,5 procent.

Collectief duurder

Begin deze maand bleek uit de recente monitor zorgverzekeringen van de NZa dat collectieve zorgverzekeringen niet goedkoper, maar inmiddels juist duurder zijn dan een gewone polis. Zo’n 62 procent van de Nederlandse bevolking heeft zo’n verzekering via bijvoorbeeld een werkgever, gemeente, vakbond of patiëntenvereniging, maar dit betekent dat ze enkele tientallen euro’s meer premie betalen per jaar. Verzekeraars claimen vaak dat verzekerden goedkoper uit zijn met de collectieve verzekeringen. De Tweede Kamer gaat debatteren met de minister van VWS over het afschaffen van de korting bij collectieve verzekeringen.